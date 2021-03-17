İdrar kaçırma sorunu gençlerde de görülebiliyor!

Masumlar Apartmanı dizisinde Gülben’in yaşadığı idrar kaçırma sorununun aslında bir halk sağlığı problemi olduğunu söyleyen Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tarcan: “Türkiye’de milyonlarca kadın Gülben gibi idrar kaçırma sorunu yaşıyor. Kimi utandığından kimi çaresi yok diyerek doktora gitmiyor. Oysa kadını sosyal hayattan çekip koparan idrar kaçırmanın birçok tedavi yolu var.”

Dünyada 400 milyona yakın kişi idrar kaçırma (ürinerin kontinans) sorunuyla karşılaşırken özellikle kadınlar bu sorunla daha fazla yüzleşmek zorunda kalıyor. Türkiye’de 60 yaşından itibaren en az her 3 kadından 1'inin idrar kaçırdığı, kadınların idrar kaçırma oranının yüzde 40 civarında saptandığı belirtiliyor. Milyonlarca kadın bunu kader olarak görüp kabuğuna çekiliyor ve depresyona giriyor. Masumlar Apartmanı dizisindeki Gülben karakteri de yaşadığı idrar kaçırma sorunu nedeniyle kendini toplumdan soyutluyor, bu durumdan utanç duyarak ailesinin dışında birinin öğrenmesi korkusuyla yaşıyor.

“MİLYONLARCA GÜLBEN VAR”

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Tufan Tarcan, Türkiye’de, Masumlar Apartmanı’ndaki Gülben gibi milyonlarca kadının bu sorunu yaşadığına dikkat çekerek, “Bu sorun onları sosyal hayattan soyutluyor, depresyona ve yalnızlığa sürüklüyor” diyor. Öksürürken, hapşırırken, hatta gülerken idrar kaçıran kadınların aile ortamında bile dışlandığını vurgulayan Prof. Dr. Tarcan, şu bilgileri veriyor:

“Kimisi bir çözümü yok sanıyor, büyük bir çoğunluğu ise doktora gitmeye utanarak ömür boyu bu soruna katlanıyor. Oysa bu sorun bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor; o nedenle, kadına sosyal hayatı kâbusa çeviren idrar kaçırma, bir halk sağlığı problemidir diyoruz. İdrar kaçırmaya yönelik bazı basit önlemler, kas egzersizleri, ilaç tedavisi, botoks uygulaması veya gerektiğinde ameliyatla tedavi gibi birçok seçeneğe sahibiz. Tek yapılması gereken çekinmeden ve vakit kaybetmeden bir uzman hekime başvurmak.”

“YAŞLILIK HASTALIĞI DEĞİL”

Yaş ilerledikçe idrar kaçırma ihtimalinin arttığını ancak sanılanın aksine idrar kaçırmanın yaşlılık hastalığı olmadığını anlatan Prof. Dr. Tarcan, şöyle konuşuyor: “Hiç doğum yapmamış, çok genç yaştaki kadınlarda da görülebiliyor. Genetik, psikolojik, fiziksel birçok nedeni olabiliyor. Önemli olan hastalığın altında yatan nedeni bulup, doğru tedaviyi uygulamak. İdrar kaçırma şikâyeti olan kadınlar ve erkekler hangi yaşta olursa olsun mutlaka bir üroloji uzmanına başvurmalı. Çünkü idrar kaçırma kader değil, çaresi olan bir hastalıktır.”

İdrar kaçırdığı halde doktora gitmeyen kadınların derin bir depresyona sürüklendiğini ifade eden Prof. Dr. Tarcan, “İdrar kaçırma tedavi edilmediğinde insanları majör depresyona sokabiliyor. Aile, sosyal, cinsel yaşamı kısıtlanan kadınlar kendilerini mutsuz bir yaşam sürmeye mahkûm ediyorlar. ‘İdrar kaçırma eşittir mutsuzluk’ olarak durumu özetleyebiliriz” diyor.