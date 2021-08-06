İdrar kaçırma rahatsızlığının tedavisi mümkün

Hastalığı normal günlük işler sırasında ani ve istemsiz olarak idrarın idrar yolundan dışarı çıkışı olarak tanımlayan Yenmez, "İnkontinans istem dışı idrar kaçırılmasıdır. Mesane içi basınç üretra kapanma basıncını aştığı zaman ortaya çıkar. İdrar kaçırmanın tedavisi mümkündür. Tüm kadın nüfusunun içinde yüzde 15-20 oranında gözlenen idrar kaçırma şikayeti tedavi edilebilen bir durumdur. İdrar kaçırma bütün yaş grubundaki kadınlarda farklı nedenlere bağlı olarak gelişebilir.

Ancak idrar kaçırma kesinlikle yaşlanma sürecinin normal bir sonucu değildir. İdrar kaçırma olayı kişilerin rahatlıkla konuşamadığı bir durumdur. Sevdiğiniz aktiviteleri (egzersiz, yolculuk, sosyal ilişkiler vb.) yapmayı kısıtlayabildiği gibi günlük yaşamı sınırlandıracak kadar şiddetli de olabilir." yorumunu yaptı.

Hastalığın farklı şekillerde olduğuna dikkati çeken Yenmez, şunları kaydetti:

"Erkeklerde idrar kaçırma genelde yapılmış bir ürolojik ameliyat sonrası veya çok ciddi sinir hasarı sonrası çok nadiren de yaşlılığa bağlı hissetmeme durumunda olmaktadır. Kadınlarda gördüğümüz idrar kaçırmanın iki ana şekli bulunmaktadır birincisi sıkışarak kaçırma İkincisi de öksürüp öksürerek gülerek veya herhangi bir efor sarf ederken olan stres tip kaçırmadır.

Sıkışarak kaçırma şeklinde bazen enfeksiyonlar eşlik ederken bazen de mesane yapısının aşırı kasılmasından kaynaklı durumla karşı karşıya kalmaktayız. Sıkışarak kasılmada altta yatan bir sebep varsa onun tedavi edilmesi veya mesane sıkışması ve kasılmasını azaltıcı yöntemlerle tedavi yolunu izlemekteyiz. Stres tipi kaçırmada cerrahi tedavi alternatifini değerlendirmekteyiz. Eğer hastanın yaşa uygun ameliyatla ilgili bilinç düzeyi normal yapılacak askı ameliyatları stres tipi kaçırma tedavilerinde oldukça başarılı olmaktadır."