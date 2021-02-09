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İDO ve Şehir Hatları'nın bazı seferleri iptal edildi

DHA |  09 Şubat 2021 Salı - 7:17 | Son Güncelleme : 09 02 2021 - 7:22

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Şehir Hatları, hava muhalefeti nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.


İDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruda, olumsuz hava koşulları  nedeniyle saat 07.00 Pendik-Yalova, 07.00 Yalova-Pendik, 07.15 Yalova-Yenikapı,  07.45 Yenikapı-Yalova, 07.45 Kabataş-Kadıköy-Bursa, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu  Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği kaydedildi.
 
Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamada, lodos nedeniyle saat  06.35 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş, 06.45 Kabataş-Adalar, 06.55 Bostancı-Karaköy,  07.05 Bostancı-Adalar, 07.45 Karaköy-Kabataş-Bostancı seferlerinin  gerçekleştirilemeyeceği belirtildi.
 
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri,  elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi. BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'deki Bursa  (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) -  Bursa (Mudanya) seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği  bildirildi

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