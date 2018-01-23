23 Ocak 2018 Salı
İSTANBUL 
6°C / 3°C
GALERİ VİDEO
BIST 117.235 0.00 EURO 4,6380 0.22
USD 3,7800 0.14 ALTIN 162,280 0.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

DHA |  23 Ocak 2018 Salı - 8:11 | Son Güncelleme : 23 01 2018 - 8:20

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) sabah yapılması planlanan bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.


İDO'nun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 07:45'teki Bandirma - Yenikapi - Bostanci Deniz Otobüsü seferi, 07:50'deki  Kadikoy-Yenikapi-Bursa Deniz Otobüsü ve 08:30'daki  Bursa-Armutlu-Armutlutk-Yenikapi-Kadiköy Deniz Otobüsü seferleri iptal edildi.

BUDO'da ise;

Saat 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) ve 09.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferleri programdan kaldırıldı.Bursa (Mudanya)-İstanbul (Büyükçekmece) 07.30, Bursa (Mudanya)-Armutlu(İhlas) 09.00, İstanbul (Büyükçekmece)-Bursa (Mudanya) 09.30 ve Armutlu(İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 09.30 seferlerinin de iptal edildiği duyuruldu. Saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul(Eminönü/Sirkeci) seferi de yapılamadı.

ETİKETLER

ido budo ido iptal olan seferler budo iptal olan seferler
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.