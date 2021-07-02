02 Temmuz 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.377 0.28 EURO 10,3130 0.21
USD 8,7000 0.57 ALTIN 498,390 0.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

İDO, Tekirdağ'da adalara sefer başlattı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) |  02 Temmuz 2021 Cuma - 19:47 | Son Güncelleme : 02 07 2021 - 19:47

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Tekirdağ, Marmara ve Avşa adalarına sefer başlattı. İDO, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri de adalara sefer yapacak.


İDO, Tekirdağda ilk haftaya özel, online çevrimiçi bilet alımlarında, ilk 3 gün, 1 bilet alana 1 bilet de bedava verilecek. Tüm yolcular için HES kodu zorunluluğu devam edecek, kodu olmadan bilet alma mümkün olmayacak. Tekirdağ-Marmara Adası ile Avşa Adası seferleri cuma, cumartesi ve pazar yapılacak. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, ilk seferi yapan deniz otobüsündeki  kaptan köşkünden yolculara seslenerek, Hayırlı yolculuklar diledi. İlk deniz otobüsünü uğurlama törenine İDO Genel Müdürü Murat Orhan ve yetkililer de katıldı.

ETİKETLER

İstanbul Deniz Otobüsleri Avşa adaları Tekirdağ
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.