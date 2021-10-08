İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli düğününde gelinlik krizi! İçi görününce...

İdo Tatlıses ile hayatını birleştiren Yasemin Şefkatli düğününde 3 gelinlik giydi. Şefkatli'nin tercih ettiği gelinliklerden birinin iç göstermesi düğünde krize neden oldu.

Uzun zamandır birlikte olan ve geçtiğimiz yıl ekim ayında nişanlanan Yasemin Şefkatli ile İbrahim Tatlıses 'in oğlu İdo Tatlıses, dün akşam görkemli bir düğünle dünyaevine girdi. Düğünde 3 farklı gelinlik giyen Şefkatli, tercihleriyle sosyal medyada gündem oldu.

Gelinlikleri sosyal medyada çok kapalı ve güzel bulunmayan Şefkatli düğünün ortasında da bir krizi yaşadı. 2. Sayfa'nın iddiasına göre; İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli’nin düğününde gelinlik krizi yaşandı. Yasemin, içini gösteren ikinci gelinliğini aileden gelen uyarı üzerine 15 dakika sonra değiştirdi.

3 gelinlik giyen Şefkatli düğünden hemen sonra soyadını da sosyal medya hesaplarından Tatlıses olarak değiştirdi.