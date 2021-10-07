İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli evlendi

Geçtiğimiz yıl aile arasındaki sade bir törenle nişanlanan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, bu akşam nikah masasına oturdu.

Merasim, İdo Tatlıses’in sabah saatlerinde nişanlısını evinden davullu zurnalı bir ekiple almasıyla başladı. “Kız evi naz evi” diyen Şefkatli’nin arkadaşları, genç şarkıcıdan para istedi.

Evden beyaz renkli mini bir elbiseyle çıkan gelin, nişanlısıyla karşılıklı göbek attı. Çift daha sonra hazırlanmak için düğünün yapılacağı otele geçti.

Tatlıses ve Şefkatli, daha önce Haliç Kongre Merkezi'nde bin kişilik bir düğünle evlenmeyi planlamış ancak pandemi nedeniyle vazgeçmişti. Şefkatli, "Tüm sevdiklerimiz yanımızda olsun istediğimiz için Düğün sürecimizi ileri bir tarihe erteledik" demişti.