İdo Tatlıses düğün tarihini açıkladı!

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, İstinyePark AVM'de objektiflere yansıdı. Yasemin Şefkatli ile aşk yaşayan şarkıcı, iki kez erteledikleri düğün hakkında konuştu.

2017 yılında Yasemin Şefkatli ile aşk yaşamaya başlayan ve geçtiğimiz ekim ayında nişanlanan ancak koronavirüs nedeniyle düğün tarihlerini iki kez ertelemek zorunda kalan İdo Tatlıses, muhabirlerin "Düğün tarihi belli mi? sorusuna yanıt verdi.

"MAYIS SONUNDA DÜĞÜN YAPACAĞIZ"

29 yaşındaki şarkıcı, "Bir aksilik çıkmazsa mayıs ayı sonunda yapacağız" dedi. Düğün hazırlıklarına devam ettiklerini dile getiren İdo, aracının gelmesiyle birlikte muhabirlere teşekkür ederek AVM'den ayrıldı.

"HAYIRLISI NEYSE O OLSUN"

Derya Tuna, oğlu İdo Tatlıses'in AVM'den ayrılmasından kısa süre sonra Markalar Sokağı'nda karşılaştığı gazetecilerin fotoğraf isteğini kırmayarak objektiflere poz verdi.

Muhabirlerin "Az önce İdo buradaydı, keşke birlikte çekseydik" sözlerine gülümseyen Tuna, "Evet geleceğini söylemişti, bir dahaki sefere birlikte çekersiniz" dedi.Gelini Yasemin Şefkatli'nin çantası ile poz veren Tuna, muhabirlerin "İdo 'düğünümüz mayıs ayında' dedi" şeklindeki hatırlatması üzerine "Sağlık her şeyden önemli, hayırlısı neyse o olsun" açıklamasını yaptıo.