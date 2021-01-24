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İdo Tatlıses aşka geldi! Sevgilisiyle...

24 Ocak 2021 Pazar - 11:10 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 11:10

İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın oğlu İdo Tatlıses, nişanlısı Yasemin Şefkatli'nin doğum gününü romantik bir mesajla kutladı.


Şarkıcı İdo Tatlıses'in nişanlısı Yasemin Şefkatli, 29. yaşına bastı. İdo, Şefkatli'nin yeni yaşı için duygusal bir mesaj yayınladı.
 
İdo, paylaşımına; "Yaşadığımız şu kısa hayatta büyük hayallerimizi beraber göz göze bakarak severek gerçekleştirmemiz dileğiyle... Mutlu güzel sağlıklı (tabi bir de aşklı) yıllar geçirelim Aşk. Yeni yaşında ve sonrasında hep gülsün yüzün ve öpücüğün eksik olmasın bana. Seni seviyorum..." notunu düştü.
 
Şefkatli de Tatlıses'in paylaşımına, "İyi ki varsın Aşk" yanıtını verdi.
 

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