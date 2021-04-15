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İDO seferleri devam ediyor mu? Bakanlık açkıladı

15 Nisan 2021 Perşembe - 12:26 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 12:26

İDO seferleriyle ilgili merak edilen açıklama geldi. İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), İçişleri Bakanlığının "Kısmi Kapanma" konulu genelgesi doğrultusunda, hafta içi seferlerine 05.00 ile 19.00 saatleri arasında devam edeceğini duyurdu.


İDO'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, misafirlerine yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbir ve önlemler eşliğinde deniz  yolculuğunu güvenli şekilde sunmayı sürdürüyor.
 
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı söz konusu genelge doğrultusundaki  yeni kısıtlamalar ve önlemler kapsamında sefer saatlerini yeniden düzenleyen İDO,  hafta içi seferlerini 05.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirmeye devam  edecek.
 
İDO, biletli hatlarında sadece hafta sonu sefer gerçekleştirmeyecek.  Hafta içi 19.00-05.00 saatlerinde, İDO bileti olan yolcular, seyahat için sokağa  çıktıklarında bilet ibrazı ederek, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf seyahat  edebilecekler.
 
Yeni düzenlemede, Sirkeci-Harem ve Eskihisar-Topçular hatlarında  seferler kesintisiz devam edecek. "Kısmi Kapanma" genelgesine göre, biletli  hatlarda hafta içi 05.00-19.00'da, sokağa çıkma kısıtlaması olmayan saatlerde  seferler devam edecek.
 
İDO, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve resmi  kurumlar tarafından iletilen bilgilendirmeler kapsamında uyguladığı tedbir ve  önlemlerle yolcularına güvenli bir seyahat sunacak.
 
Yolcular, sefer saatleriyle ilgili "www.ido.com.tr" adresinde, İDO  mobil uygulamasından ve terminallerdeki satış noktalarından detaylı bilgi  alabiliyor.

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