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İDO, Kurban Bayramı kararı!

AA |  28 Temmuz 2020 Salı - 13:47 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 13:47

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Kurban Bayramı tatili öncesinde hızlı feribot, arabalı vapur ve deniz otobüslerinde seferlerini artırdı.


İDO'dan yapılan açıklamaya göre, misafirlerine koronavirüs salgınına  karşı alınan tedbir ve önlemler eşliğinde deniz yolculuğu keyfini, hız, emniyet  ve konfor ayrıcalıklarıyla sunan İDO, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bayram  öncesi ek seferler koydu.
 
31 Temmuz'da başlayacak ve 3 Ağustos'da sona erecek Kurban Bayramı  öncesinde sefer sayılarını artıran İDO, biletleri "Yaz Tarifesi" olarak hesaplı  fiyatlarla satışa sunuyor.
 
 İDO, bayram öncesi seyahatlerinde de misafirlerine güvenli bir seyahat  sunmak için, gemi ve terminallerindeki temas noktalarını periyodik olarak  dezenfekte etmeyi sürdürüyor.
 
Bilet satış aşamasında HES kodu alınan yolcuların kodları sürekli  sorgulanıp, Kovid-19 riski taşıyan kişilerin sefere kabul edilmeleri önlenerek,  yolcuların risksiz seyahat etmelerini sağlanıyor.
 
 Terminal girişlerinde temassız ateş ölçerler ile tüm ziyaretçilerin  ateş ölçümü yapılıyor. Misafirlerin seyahatleri boyunca maske takmaları zorunlu  kılınırken, terminallerde çalışan temizlik ve güvenlik görevlilerinin,  yiyecek/içecek dükkanları ve kiralık alan çalışanlarının da maskelerinin ve  işlerinin özelliğine göre siperlik ve eldiven kullanımlarının kontrolü  sağlanıyor.
 
  
 

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