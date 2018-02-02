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İDO'dan sefer iptalleri

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 22:37 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 22:37

İstanbul Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.


İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
 
İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3 Şubat Cumartesi günü saat 09.30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü servisleri yapılmayacak.

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