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İDO'dan sefer iptalleri
AA
| 02 Şubat 2018 Cuma - 22:37
| Son Güncelleme : 02 02 2018 - 22:37
İstanbul Deniz Otobüsleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
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İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal etti.
İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 3 Şubat Cumartesi günü saat 09.30
Bandırma
-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü servisleri yapılmayacak.
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