14 Ocak 2018 Pazar
İSTANBUL 
5°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.645 -0.06 EURO 4,5660 0.50
USD 3,7470 -0.66 ALTIN 161,320 0.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

İDO'dan sefer iptali

AA |  14 Ocak 2018 Pazar - 18:45 | Son Güncelleme : 14 01 2018 - 18:45

İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş'nin (İDO) bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.


İDO'dan yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan hava  muhalefeti nedeniyle İDO'nun 18.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy ile 18.45  Bostancı-Yenikapı- Bandırma deniz otobüsü seferleri gerçekleştirilemeyecek.
 
Öte yandan olumsuz hava koşulları nedeniyle 16.30  Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 16.30 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa,  16.45 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 17.00  Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy,  17.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,  18.00 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri de yapılamamıştı.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.