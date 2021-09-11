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İdlib’te şehit olan Mücahit Sınırtepe kaç yaşındaydı? Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe kimdir?

11 Eylül 2021 Cumartesi - 14:36 | Son Güncelleme : 11 09 2021 - 14:36

Suriye'nin İdlib kentinde arama tarama faaliyetlerini sona ermesinin ardından intikalde olan unsurlara yapılan saldırıda Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe şehit düştü. Şehit Piyade Uzman Çavuş Mücahit Sınırtepe kimdir, kaç yaşında, nereli? sorularına yanıt arıyor.


İdlib'te komando personellerinin arama tarama faaliyetlerini sürdürdüğü sırada bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Komando Onbaşı Mücahit Sınırtepe'nin acı haber Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki baba evine ulaştı.  İdlib'te bölücü terör örgütü tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Komando Onbaşı Mücahit Sınırtepe'nin, 4 yıl önce Kayseri'de gerçekleşen bombalı terör saldırısının ardından Kayseri'ye şehit ateşi düştü Şehidin 'Allah'ım Sen bize şehitlik nasip et' diye dua ettiği ortaya çıktı.

Mücahit Sınırtepe kimdi, kaç yaşında?

25 yaşında olan şehit Mücahit Sınırtepe’nin 4 kardeşten en büyü olduğu öğrenildi.

2 ay önce evlenmiş

Öte yandan Şehit Mücahit Sınırtepe'nin yaklaşık iki ay önce dünya evine girdiği öğrenildi.

 

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