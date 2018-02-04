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İdlib'e yoğun saldırılar sürüyor: 16 sivil öldü

AA |  04 Şubat 2018 Pazar - 0:31 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 0:31

Suriye'de, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan Han es-Sübül ve Masaran köylerine akşam saatlerinde düzenlenen saldırılarda 16 sivil yaşamını yitirdi.


İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, son aylarda saldırıların yoğunlaştığını belirtti.
 
Bugün Serakib ilçesi ile Tel Merdih, Serce, Keferamim, Masaran ve Han  es- Sübül köylerinin yoğun şekilde bombalandığını aktaran Yusuf,  "Beşşar Esed  rejiminin Han es-Sübül köyüne akşam saatlerinde düzenlediği varil bombalı  saldırıda 9, Masaran köyüne düzenlediği saldırıda da aynı aileden 7 sivil  hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.
 
Muhaliflerin kontrolündeki İdlib iline bugün öğlen düzenlenen  saldırılarda da 7 sivil hayatını kaybetmişti.
 
İdlib gerginliği azaltma bölgesi son iki aydır yoğun hava  saldırılarına maruz kalıyor. Yalnızca ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil  hayatını kaybetti, bin 447'si yaralandı.
 
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib, 4-5 Mayıs 2017  tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri  muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi  ve zaman zaman Rusya’nın saldırılarına maruz kalıyor.

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