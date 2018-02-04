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İdlib'e saldırılar arttı: 8 ölü

AA |  04 Şubat 2018 Pazar - 22:46 | Son Güncelleme : 04 02 2018 - 22:52

Suriye'de, İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde yer alan Kefrenbil ilçesi ile Masaran köyüne akşam saatlerinde düzenlenen hava saldırılarında 8 sivil hayatını kaybetti, en az 40 sivil yaralandı.


İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, AA  muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib ilinin, gerginliği azaltma bölgesi olmasına  rağmen saldırıların durmadığını aksine saldırıların arttığını kaydetti.
 
Akşam saatlerinde İdlib iline bağlı Serakib, Kefrenbil, Han Şeyhun ve  Marretinnuman ilçeleri ile Tel Merdih, el Gedefe, el Tuh ve Masaran köylerinin  yoğun şekilde hava saldırılarına maruz kaldığını aktaran Yusuf, "Rusya'ya ait  savaş uçaklarının, Kenfrenbil ilçesine ve Masaran köyüne akşam saatlerinde  düzenlediği hava saldırında 8 sivil öldü, en az 40 sivil yaralandı." ifadesini  kullandı.
 
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü sayısının  artmasından endişe ediliyor.
 
İdlib gerginliği azaltma bölgesi son iki aydır yoğun hava  saldırılarına maruz kalıyor. Yalnızca ocak ayındaki saldırılarda 211 sivil  hayatını kaybetti, bin 447'si yaralandı.
 
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye sınırında yer alan İdlib, 4-5 Mayıs 2017  tarihli Astana toplantısında "gerginliği azaltma bölgesi" ilan edilmişti. Askeri  muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki bölge, halen Esed rejimi  ve zaman zaman Rusya'nın saldırılarına maruz kalıyor.
 

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