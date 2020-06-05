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İdlib’den acı haber geldi! Bir asker şehit oldu, 2 asker yaralı

DHA |  05 Haziran 2020 Cuma - 23:00 | Son Güncelleme : 05 06 2020 - 23:24

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de zırhlı ambulans aracına yapılan saldırıda, 1 askerin şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.


İdlib'de zırhlı ambulansa saldırı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de 05 Haziran 2020 tarihinde, zırhlı ambulans aracına yapılan saldırı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla derhal ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiştir" denildi. Açıklamada ayrıca, şehide Allah'tan rahmet, ailesi TSK ile Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifalar dilekleri iletildi.
 

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İdlib şehit Milli Savunma Bakanlığı
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