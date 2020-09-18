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İdlib'de TSK'ye destek gösterileri düzenlendi

18 Eylül 2020 Cuma - 17:51 | Son Güncelleme : 18 09 2020 - 17:51

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde halk, Türkiye'nin bölgedeki askeri varlığını destekleyen gösteriler düzenledi.


İdlib'in merkezi ile Sarmada, Derkuş, Killi, Mastume, Babiska, Cisir  eş Suğur'da ve Halep kırsalında on binlerce sivil, Türk ve Suriye "devrim"  bayrakları taşıdı.
 
Göstericiler, Arapça, Türkçe ve İngilizce "Rusya halkımız için dürüst  bir garantör değil.", "Rusya katil ve işgalcidir.", "Türk kardeşlerimiz siz  bizdensiniz biz de sizden." ve "Kan kardeşiyiz." yazılı dövizler taşıdı.
 
Gösteriye katılan sivillerden Takie Eldin Mihyi, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Türk askerinin İdlib'de kalmasını istediklerini söyledi.
 
Geçen günlerde Beşşar Esed rejiminin kontrol altında tuttuğu  bölgelerde kalan Türk Silahlı Kuvetlerine (TSK) ait ateşkes gözlem noktalarının  etrafında, rejimin yönledirdiği sivil görünümlü şahısların protestolarına karşı  çıkan Mihyi, "Morik ve Surman'da, TSK'ya ait askeri noktanın önünde gösteri  yapanlara mesaj vermek için burada toplandık. Türkler binlerce sivilin  garantörüdür." dedi.
 
Mihyi, rejimin kontrol altında tuttuğu bölgelerde kalan TSK’ye ait  ateşkes gözlem noktalarının korunmasını ve yerinden edilen sivillerin evlerine  dönmesini istediklerini ifade etti.
 
İdlib'deki durum
 
Türkiye, Rusya ve İran arasında 4 ve 5 Mayıs 2017'deki Astana  toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı  yerleri, Humus'un kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri  (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi"  oluşturuldu.
 
Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4  bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile  ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.
 
Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için  operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük  yerleşimi ele geçirdi.
 
Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova'da yeni bir  mutabakat sağlandı.
 
Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde  korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin  saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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İdlib TSK gösteri
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