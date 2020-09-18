İdlib'de TSK'ye destek gösterileri düzenlendi

İdlib'in merkezi ile Sarmada, Derkuş, Killi, Mastume, Babiska, Cisir eş Suğur'da ve Halep kırsalında on binlerce sivil, Türk ve Suriye "devrim" bayrakları taşıdı.

Göstericiler, Arapça , Türkçe ve İngilizce "Rusya halkımız için dürüst bir garantör değil.", "Rusya katil ve işgalcidir.", "Türk kardeşlerimiz siz bizdensiniz biz de sizden." ve "Kan kardeşiyiz." yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan sivillerden Takie Eldin Mihyi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk askerinin İdlib'de kalmasını istediklerini söyledi.

Geçen günlerde Beşşar Esed rejiminin kontrol altında tuttuğu bölgelerde kalan Türk Silahlı Kuvetlerine (TSK) ait ateşkes gözlem noktalarının etrafında, rejimin yönledirdiği sivil görünümlü şahısların protestolarına karşı çıkan Mihyi, "Morik ve Surman'da, TSK 'ya ait askeri noktanın önünde gösteri yapanlara mesaj vermek için burada toplandık. Türkler binlerce sivilin garantörüdür." dedi.

Mihyi, rejimin kontrol altında tuttuğu bölgelerde kalan TSK’ye ait ateşkes gözlem noktalarının korunmasını ve yerinden edilen sivillerin evlerine dönmesini istediklerini ifade etti.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran arasında 4 ve 5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı yerleri, Humus'un kuzeyi, başkent Şam 'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Ancak rejim ve İran destekli teröristler, Rusya'nın hava desteğiyle 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi. Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.

Rusya ve rejim güçleri, Mayıs 2019'da tüm bölgeyi ele geçirmek için operasyonlara başladı ve İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi içinde çok sayıda büyük yerleşimi ele geçirdi.

Son olarak Türkiye ve Rusya arasında 5 Mart'ta Moskova 'da yeni bir mutabakat sağlandı.

Rejim güçlerinin zaman zaman ihlal ettiği ateşkes büyük ölçüde korunuyor. 2017-2020 döneminde yaklaşık 2 milyon sivil, Rusya ve rejim güçlerinin saldırılarında Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.