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İdlib'de TSK konvoyuna saldırı

AA |  08 Ocak 2018 Pazartesi - 15:11 | Son Güncelleme : 08 01 2018 - 15:11

Suriye'nin İdlib ilindeki ateşkesi gözlem amacıyla bölgede bulunan TSK konvoyuna saldırı düzenlendi.


Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesinde  ateşkes gözlem görevi yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) konvoyuna roketatar  saldırısı düzenlendi. 
 
Alınan bilgiye göre, Daret İzze ilçesi yakınlarında TSK konvoyunun  geçişi sırasında düzenlenen saldırıda araçların 20-30 metre yakınına roketatar  mermisi isabet etti.
 
Ölen veya yaralanan olmayan saldırıda, araçlarda da herhangi bir hasar  meydana gelmedi.
 
Olayın ardından TSK unsurları gerekli güvenlik tedbirlerini aldı.
 
Hatay ilinin karşısına denk düşen İdlib ili ve çevresi, 4-5 Mayıs'taki  Astana anlaşmasında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmişti. Ateşkesin  garantörleri Türkiye, Rusya ve İran, 14-15 Eylül'deki turda da bölgenin sınırları  üzerinde uzlaşmıştı. TSK, 12 Ekim'de ateşkes gözlem noktaları kurma amacıyla  bölgeye intikal etmişti. Şimdiye kadar 3 gözlem noktası kuran TSK'nın  faaliyetleri devam ediyor.
 
Suriye-Türkiye sınırındaki Afrin bölgesinde yuvalanan terör örgütü  PYD/PKK da İdlib gerginliği azaltma bölgesinde konuşlu TSK gözlem gücüne havan  topu saldırısı düzenlemişti.
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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