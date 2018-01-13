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İdlib'de hava saldırılarında 14 sivil öldü

AA |  13 Ocak 2018 Cumartesi - 18:45 | Son Güncelleme : 13 01 2018 - 18:47

Suriye'nin İdlib ilindeki bazı köylere dün ve bugün düzenlenen hava saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti.


 İdlib'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf,  AA  muhabirine yaptığı açıklamada, "Dün gece saatlerinde Rus uçaklarının Han Es  Sübül’e düzenlediği hava saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, en az 10 kişi  yaralandı." dedi.
 
Sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırıların bugün de sürdüğünü  kaydeden Hac Yusuf, "Bugün öğle saatlerinde Rus savaş uçaklarının İdlib'de yer  alan Kefer Battih ve Serce köylerine düzenlediği hava saldırılarında ise 2’si  kadın, biri çocuk olmak üzere en az 5 kişi hayatını kaybetti.” diye konuştu.
 
 Hac Yusuf, Sivil Savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının  sona erdiğini ifade etti.
 
Yaralıların bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldığını söyleyen Hac  Yusuf, Eriha’daki sivil savunma merkezinin de hava saldırılarına zarar görerek  hizmet dışı kaldığını bildirdi.
 
Türkiye, Rusya ve İran'ın, Kazakistan'ın başkenti Astana'da vardığı  anlaşma doğrultusunda, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili ve çevresindeki bazı  bölgeler, gerginliği azaltmak amacıyla çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı.
 
 Suriye'nin kuzeyindeki İdlib gerginliği azaltma bölgesinde rejim ve  destekçisi Rusya'nın saldırıları son bir aydır sürüyor.
 
  
 İdlib'deki AA muhabirlerinin sivil savunma kaynaklarından edindiği  bilgiye göre,  İdlib gerginliği azlatma bölgesine son bir ay içerisinde   düzenlenen saldırılarda en az 110  sivil hayatını kaybetti.
 

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İdlib Suriye saldırı
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