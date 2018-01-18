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İdlib'de hava saldırıları: 5 ölü

AA |  18 Ocak 2018 Perşembe - 20:57 | Son Güncelleme : 18 01 2018 - 20:57

Suriye'de İdlib gerginliği azaltma bölgesine düzenlenen hava saldırılarında 5 sivil hayatını kaybetti, en az 30 sivil yaralandı.


İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf AA  muhabirine yaptığı açıklamada, "Akşam saatlerinde Rus uçaklarının İdlib'in  Serakib ve Marretinuman ilçesi ile Han es-Sübül köyündeki sivil yerleşimlere  düzenlediği hava saldırılarında en az 30 kişi yaralandı. Saldırılarda  Marretinuman'da 4, Serakib'de ise 1 sivil öldü." bilgisini paylaştı.
 
Hac Yusuf, "Rus uçakları düzenlediği saldırılarda, kullanılması  uluslararası anlaşmalarla göre yasaklanmış olan napalm bombası kullandı." diye  konuştu.
 
Sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini  ifade eden Hac Yusuf, yaralıların bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldığını  söyledi.
 
İdlib gerginliği azaltma bölgesine son bir ayda yoğunlaşan hava  saldırılarında 110 sivil öldü, en az  240'tan fazla sivil yaralandı.
 
Kan bankası hedef alındı
 
Kentin güney kırsalındaki Serakib ilçesine düzenlenen hava  saldırılarında ise bölgede yüzlerce sivile hizmet veren bir kan bankası hedef  alındı.
 
Vurulan Kan Bankasının Müdürü Hasan Kaddur AA muhabirine yaptığı  açıklamada, "Akşam saatlerinde Rus savaş uçakları kan bankasını vurdu, maddi  hasar oluşan merkezimiz servis dışı kaldı." diye konuştu.
 
Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye sınırındaki İdlib ili, 4-5 Mayıs  2017'deki Astana toplantısında gerginliği azaltma bölgesi ilan edilmiş; buna  karşın rejim güçleri ve zaman zaman Rusya’nın ihlalleri devam etmişti.

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