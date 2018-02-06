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İdlib'de hain saldırı! 1 asker şehit

06 Şubat 2018 Salı - 9:03 | Son Güncelleme : 06 02 2018 - 9:24

İdlib'de kurulmasına devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen roket ve havan saldırısında bir asker şehit oldu, 5 asker ile bir sivil görevli yaralandı.


Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, İdlib'de kurulmasına  devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki TSK unsurlarına dün terör örgütleri  tarafından roket ve havan saldırısı düzenlendi.

Bir askerin şehit olduğu, hayati tehlikesi olmayacak şekilde 5 asker  ve bir sivil görevlinin yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırının ardından  terör örgütü mensuplarına, bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiği  ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını  kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk  Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan  kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."

 

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