İdlib'de hain saldırı! 1 asker şehit

İdlib'de kurulmasına devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına, terör örgütleri tarafından gerçekleştirilen roket ve havan saldırısında bir asker şehit oldu, 5 asker ile bir sivil görevli yaralandı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, İdlib'de kurulmasına devam edilen 6 numaralı gözlem noktasındaki TSK unsurlarına dün terör örgütleri tarafından roket ve havan saldırısı düzenlendi.

Bir askerin şehit olduğu, hayati tehlikesi olmayacak şekilde 5 asker ve bir sivil görevlinin yaralandığı belirtilen açıklamada, saldırının ardından terör örgütü mensuplarına, bölgedeki ateş destek vasıtalarıyla karşılık verildiği ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz."