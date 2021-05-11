İdlib'de askeri konvoya hain saldırı! Acı haber geldi...

Bahar Kalkanı Harekat bölgesinden acı haber geldi. MSB'den yapılan açıklamada "Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde (İdlib) 10 Mayıs'ta ikmal konvoyumuza yapılan roketli saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir. Saldırı sonrası bilinen hedefler ateş altına alınmıştır. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri'mize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize de acil şifalar dileriz." denildi.
CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY ŞEHİT OLAN ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, şehit düşen asker için başsağlığı mesajı yayımladı.Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin konvoyuna gerçekleştirilen kalleş saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ŞEHİT ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.Şentop, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehadete yükselen kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN, ŞEHİT ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "İdlib’te, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Terör örgütünün kökünü kazıyana kadar kararlı mücadelemiz sürecektir." ifadelerine yer verdi.