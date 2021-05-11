İdlib'de askeri konvoya hain saldırı! Acı haber geldi...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OKTAY ŞEHİT OLAN ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, şehit düşen asker için başsağlığı mesajı yayımladı.Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'mizin konvoyuna gerçekleştirilen kalleş saldırıda şehit olan kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ŞEHİT ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.Şentop, Twitter 'dan paylaştığı mesajında, "İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehadete yükselen kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN, ŞEHİT ASKER İÇİN BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ