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İdlib'de 26. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi sırasında patlama meydana geldi

25 Ağustos 2020 Salı - 13:05 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 13:26

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin İdlib kentindeki M4 kara yolunda 26. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi sırasında meydana gelen patlamada bir aracın hafif hasar gördüğünü bildirdi.


MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu 5 Mart  Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 karayolunda icra edilen 26. Birleşik Kara  Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif  hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmıştır, operasyon devam  etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
 

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İdlib devriye patlama
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