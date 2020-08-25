MSB'den yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Federasyonu 5 Mart Mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 karayolunda icra edilen 26. Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmıştır, operasyon devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.
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- İdlib'de 26. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi sırasında patlama meydana geldi
İdlib'de 26. Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi sırasında patlama meydana geldi
25 Ağustos 2020 Salı - 13:05 | Son Güncelleme : 25 08 2020 - 13:26