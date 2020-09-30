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İDHD kuruldu

30 Eylül 2020 Çarşamba - 23:10 | Son Güncelleme : 30 09 2020 - 23:10

İş Dünyası ve Hukuk Derneği (İDHD), iş dünyasını yakından ilgilendiren mevzuat, doktrin ve hukuki uygulamaları takip ederek, hukuk bilimindeki gelişmelerin iş dünyasına etkilerini araştırmak için İDHD kuruldu.


Ülke ekonomisinin gelişimine doğrudan veya dolaylı olarak katkı sağlayan bilişim teknolojileri, çevre, eğitim, enerji, finans haberleşme vb. alanlarda faaliyet gösteren kişi, kurum ve kuruluşların iş dünyasındaki statülerinin ve hakimiyetlerinin güçlendirilmesi ile toplumsal faydaya ivme kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi hedeflenen faaliyetlere ve projelere destek olmayı kendisine hedef edinen İDHD, aynı zamanda hukuk bilimindeki gelişmelerin iş dünyasına etkilerini araştırarak, ulusal ve uluslararası düzeyde ticari yaşantının gelişiminde rol oynayacak. İDHD; ülke ekonomisinin hukuki, kurumsal ve sosyal altyapısının geliştirilmesini sağlamak amacı ile hukukun evrensel ilke ve esaslarını gözeterek, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının tasarı, müzakere ve kanunlaştırılması süreçlerinde yürütme kurumlarına ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bilgi vermeyi ve görüş bildirmeyi hedefliyor. İDHD Yönetim Kurulu Başkanlığını Nedim Korhan Şengün yapıyor.

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İDHD Nedim Korhan Şengün
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