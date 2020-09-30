İDHD kuruldu

İş Dünyası ve Hukuk Derneği (İDHD), iş dünyasını yakından ilgilendiren mevzuat, doktrin ve hukuki uygulamaları takip ederek, hukuk bilimindeki gelişmelerin iş dünyasına etkilerini araştırmak için İDHD kuruldu.

