Corona virüsü kapsamında alınan önlemlerin hafifletilmesinin gündemde olduğu bugünlerde tüm sektörlerde normalleşme takvimi adım adım uygulamaya konuluyor. Virüsün yayılımını azaltmak amacıyla izin verilen kamu çalışanları için detaylar belli olmaya başladı. Kamuda idari izinli sayılanlar hakkında bakanlıkların kamu personellerinin mesaiye başlaması için çalışmalar başladı. Corona virüsün büyük oranda kontrol altına alınmasıyla birlikte kamu çalışanlarının gözü idari iznin biteceği tarihe çevrildi. Kamu çalışanları kamuda esnek ve uzaktan çalışma sisteminin ne zaman biteceğini, idari izinlilerin ne zaman göreve başlayacağını merak ediyor. Peki, İdari izinliler ne zaman göreve başlayacak? Kamuda idari izin ne zaman bitecek? İşte idari izinlilerin göreve başlaması ile ilgili tüm detaylar...

Ocak ayından beri dünyada mart ayından bu yana da Türkiye'de görülen corona virüs salgını nedeniyle, pek çok işyeri uzaktan çalışma ya da esnek çalışma sistemine geçti. Bu süreçte Türkiye'de alınan önlemlerin virüsün yayılımını azaltmadaki başarısı ve vaka sayısındaki düşüş ile birlikte normalleşme süreci de konuşulmaya başlandı. Pek çok kişi de işine döneceği günü umutla bekliyor. Normalleşme adımlarının atıldığı bugünlerde internette 'İdari izinliler ne zaman göreve başlayacak? Kamuda idari izin ne zaman bitecek?' soruları sıklıkla aratılan konular arasında geliyor. İşte corona virüste normalleşme sürecinde idari izinliler ile ilgili son durum...

İDARİ İZİNLİLER NE ZAMAN GÖREVE BAŞLAYACAK? KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA SİSTEMİ DEVAM EDECEK Mİ?

Kamu kurum ve kuruluşları personeli için normalleşme adımları atmaya başladı. Memurların ulaştığı kaynaklar, Bakanlıkların 1 Haziran’da personelin mesaiye gelmesi yönünde yazılar yazmaya başladığını yönünde.

Corona virüsle mücadele kapsamında kamu kurumları uzaktan ve esnek çalışma sistemine geçmişti. Edinilen bilgiye göre bakanlıklarda kurumların yaptığı işin niteliğine göre işleyiş belirlenecek. Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre bazı bakanlıklar personeli için haftada üç gün nöbet yazmaya, bazı bakanlıklar ise çalışılan yerlerdeki görev dağılımına göre, 1 gün nöbet 1 gün iş şeklinde görev çizelgesi oluşturmaya başladı.

Önümüzdeki günlerde hangi kurumda nasıl bir çalışma düzeni oluşturulacağı netlik kazanacak. Bazı kurumlarda ise esnek ve uzaktan çalışma modelleri üzerinde de duruluyor.

Ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi. Önümüzdeki hafta kamu çalışanları ile ilgili son durumun belirlenmesi bekleniyor.