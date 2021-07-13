İdari izin yıllık izinden düşülür mü? Resmi tatilde fazla mesai yapan çalışanın ücreti nasıl hesaplanır?

Milyonlarca çalışan Kurban Bayramı tatilini bekliyordu. Belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, bayram tatilinin 9 gün olacağını açıkladı. Bayram tatilinin belli olmasının ardından çalışanlar sıklıkla “İdari izin yıllık izinden düşülür mü?” sorusu öne çıkarken, İdari tatil ve resmi tatil arasındaki farkları ve çalışanın yıllık izinlerine ne şekilde yansıdığı ise merak konusu oldu. Peki, İdari izin yıllık izinden düşülür mü? Resmi tatil ve idari tatil ne anlama gelir, arasındaki farklar nelerdir? İdari izin ve resmi tatilde fazla mesai yapan çalışanın ücreti nasıl hesaplanır? İdari izinlerin yargısal süreç açısından sürelere etkisi nedir? İşte iş hayatına dair merak edilen soruların cevapları…

Milyonlarca çalışanın gözü Kurban Bayramı tatili ile ilgili Kabine’den çıkacak kararlardaydı. Ve belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından millete sesleniş konuşmasında, Kurban Bayramı tatili ile ilgili olarak "Bayram arifesi olan pazartesi günü yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan salıdan cumaya kadar ise tam gün tatildir. Yaptığımız istişarede pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar. 15 Temmuz zaten malum bizim FETÖ terör hareketi sebebiyle o günü tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibarıyla başlıyoruz. Süreç bu şekilde devam ederken 16’sında herkes mesaisinde olabilecek. Bu kararın vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklaması sonrası kamu sektörü ve özel sektör çalışanları bayram tatili planlarını netleştirmeye başlarken; çalışanlar, idari izin yıllık izinden düşülür mü? Fazla mesai ücretlendirmesi nasıl hesaplanıyor? İdari izinlerin yargısal süreç açısından sürelere etkisi nedir? gibi sorulara yanıt aradı. Hürriyet’ten Şenay Zeren, iş hayatında olanları ilgilendiren resmi ve idari izin konusunu Avukat Arabulucu Ayşin Sincar ve Avukat Fırat Epözdemir ile konuştu.

RESMİ TATİL VE İDARİ TATİL NE ANLAMA GELİR, ARASINDAKİ FARKLAR NELERDİR?

Avukat Ayşin Sincar: Resmi tatil kamu ve özel sektörde çalışan tüm çalışanları kapsar. Resmi tatilin uygulanması kanunla belirlenmiştir ve uygulanmaması halinde cezai yaptırımlar söz konusudur.

Özel sektörde resmi tatilde işverenler tarafından zorla çalıştırılmak haklı sebeple iş akdi feshi sebebidir ve yapılan çalışmalar 1’e 2 ücret olarak hesaplanır. Yani günlük ücret 50 TL ise 100 TL olarak ödenmelidir.

İdari izinler sadece kamu çalışanlarını kapsar. Genelge ya da idarenin kararı ile verilir.

Avukat Fırat Epözdemir: Resmi tatil 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun ile tanımlanan ve bu kanun kapsamında yer alan tatilleri kapsamaktadır. İdari izin ise adından da anlaşılacağı üzere idare tarafından kamu görevlilerine verilen ve herhangi bir yasaya tabi olmayan izindir.

İDARİ İZİN YILLIK İZİNDEN DÜŞÜLÜR MÜ?

Ayşin Sincar: İdari izinlerde çalışılan süreler yıllık izinden düşmez. İdari izinde olan çalışanların ücretlerinde herhangi bir kesinti olmaz.

Yıllık izin kullanırken yıllık izin içerisinde idari izin verilen gün olması halinde o günler yıllık izinden düşülmez.

Özel sektörde de yöneticiler kendi inisiyatifi ile idari izin tarihlerinde çalışanlarına izin verebilir. Bu izinler işverenin inisiyatifi ile verildiği için yıllık izinden düşülmemeli ve ücreti ödenmelidir.

Fırat Epözdemir: İdari izin, idarenin kendi inisiyatifi doğrultusunda vermiş olduğu izin olduğu için yıllık izinden düşülmez. Ancak yıllık izinde olan kamu çalışanlarının yıllık izin süresi idari izine denk gelmiş olsa bile bu durumun yıllık izin süresine bir etkisi olmaz, yıllık izin kullanılmış sayılır ve kullanılan izin, izin süresinden düşülür.

İDARİ İZİN VE RESMİ TATİLDE FAZLA MESAİ YAPAN ÇALIŞANIN ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?

Ayşin Sincar: Özel sektörde idari izin zorunluluğu olmadığından bu sürelerde işveren izin vermediyse çalışma da normal ücret üzerinden hesaplanır.

Fırat Epözdemir: İdari izin günlerinde kamu kurumları açık kalır ve yönetici tarafından belirlenen kişi veya kişiler nöbetçi olarak görevlerine devam ederler. Nöbetçi olarak görevlerine devam eden kişiler için fazladan ücret ödemesi yapılmaz. Özel sektörde çalışanlar idari izinden yararlanamayacağı için özel sektör çalışanları çalışmalarına devam ederler ve fazladan herhangi bir ücrete hak kazanamazlar. Resmi tatillerde özel sektörde çalışanlar için almış oldukları günlük ücret esas alınarak Ulusal Bayram ve Genel Tatil ücreti hesaplanır.

TAZMİNAT NASIL HESAPLANIR?

Ayşin Sincar: İdari izinde geçen süre tazminat hesabında çalışılmış süreler gibi dikkate alınır.

Kamu çalışanları bazı özel sağlık problemleri ve hamilelik gibi durumlarda da bağlı bulundukları kamu kurumundan idari izin alabilir.

Fırat Epözdemir: Kıdem ve ihbar tazminatı hesaplanırken idari izinlerin veya resmi tatillerin olumlu veya olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır.

İDARİ İZİNLERİN YARGISAL SÜREÇ AÇISINDAN SÜRELERE ETKİSİ NEDİR?

Fırat Epözdemir: Yargısal süreç açısından idari izinlerin sürelere hiçbir etkisi yoktur. Yani idari izinlerde yargısal açıdan süreler işlemeye devam eder. Yukarıda da belirtiğimiz üzere nöbetçi olarak işe devam eden kamu çalışanları olacağı için adliyelerdeki işlemler de yapılabilecektir. Bundan dolayı yargısal işlerde idari izin yokmuş gibi işlem yapmaya devam etmek gerekir.