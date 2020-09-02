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İdari izin hakkından özel sektör çalışanları yararlanabiliyor mu?
Corona virüs salgını sonrası başlayan uzaktan eğitim nedeniyle devlet memuru olarak çalışan anne ya da babadan biri isterse idari izin kullanabiliyorlar. Özel sektör çalışanları da benzer bir hakka sahip mi? Uzaktan eğitimin başlaması ile özel sektör çalışanları da izin kullanmak istiyor. Fakat özel sektör çalışanlarının böyle bir hakkı bulunmuyor. Bu gerekçe ile istifa eden çalışan tazminat alabilir mi?
Özel sektör çalışanları corona sürecinde sahip olduukları hakları merak ediyor. İdari izinden yararlanamayan çalışanlar istifa ederse kıdem tazminatı alabilir mi? bu ve benzeri çalışanlar tarafından merak edilen sorunun yanıtını Hürrriyet gazetesinde Noyan Doğan veriyor. İşte o sorular ve cevapları...