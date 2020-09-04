MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından gündeme getirilen idam cezası kamuoyunda merak edilen konuların başında geliyor. TBMM’nin iki idam çalışması da gündemde. Peki, İdam ne zaman kalktı? Bahçeli neden idam istiyor? TBMM'nin idam çalışmasında hangi konular var? İşte detaylar...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin idam çıkışı siyasette yeni bir tartışma yarattı. MHP liderinin idamı yeniden gündeme getirmesinin ardından TBMM , idam cezası konusunda iki ayrı çalışma yürüttüğü de ortaya çıktı. Peki, İdam ne zaman kalktı? Bahçeli neden idam istiyor? TBMM'nin idam çalışmasında hangi konular var? İşte idam ile ilgili son gelişmeler...

TBMM’DEN İKİ İDAM ÇALIŞMASI

Millyet'in haberine göre, TBMM, idam cezası konusunda iki ayrı çalışma yürüttü. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın tamamladığı, “1920’den günümüze ölüm cezaları” başlıklı çalışma, Türkiye’de 1920 ile 1984 arasındaki 64 yıllık dönemde, Meclis’in onayladığı ve infazı gerçekleştirilen ölüm cezalarını içeriyor.

Buna göre 64 yılda 15’i kadın olmak üzere 712 kişi idam edildi. TBMM İç Tüzüğü’ne göre ölüm cezaları hakkında kesinleşen mahkeme kararları Adalet Komisyonu’nda görüşülüyor, cezanın onaylanması veya onaylanmaması yönünde hazırladığı kanun metni Genel Kurul’a sunuluyordu. Genel Kurul tarafından teklifin kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı’nca imzalanıp Resmi Gazete ’de yayımlanmasını takiben ölüm cezası infaz ediliyordu.

İDAM NE ZAMAN KALKTI?

Ancak bu süreç 1984’ten itibaren hiç işletilmeyerek, ölüm cezası, “fiilen” kaldırıldı. Ölüm cezası 3 Ekim 2001’de “savaş tehdidi ve terör suçları halleri dışındaki suçlar” için kaldırıldı. 3 Ağustos 2002’de ise “savaş ve çok yakın savaş tehdidi hallerinde işlenmiş suçlar hariç” şartı ile kaldırıldı. 7 Mayıs 2004’te ise Anayasa ’dan ve ardından Türk Ceza Kanunu’dan ölüm cezaları ile ilgili maddeler çıkarıldı. Böylece idam Türk hukukundan tamamen kaldırıldı. TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı’nın “Türk Hukukunda Ölüm Cezası” başlıklı ikinci çalışması ise güncellemelerle önümüzdeki hafta kamuoyuna sunulacak.

BAHÇELİ NEDEN İDAM İSTİYOR?

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, MHP liderinin idamı yeniden gündeme getirmesine, kadınların ve çocukların cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine duyduğu tepkinin neden olduğu ifade edildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin idam çıkışı siyasette yeni bir tartışma yaratırken, parti kaynaklarına göre Bahçeli’nin harekete geçmesinin sebebi, kadınların ve çocukların cinsel saldırıya uğrayıp öldürülmesine duyduğu tepki.

Bahçeli, yakın çevresine, toplumda yaşanan cinnet halinin son bulması için üç hassasiyeti yansıtıyor. Öncelikle ilgili birimlerin, üniversitelerin, bilim insanlarının bu vakaların yaygınlaşmasının sosyolojik, psikolojik sebeplerini ortaya çıkararak tedbir geliştirmesi gerektiğini söylüyor. İkinci olarak teşvik edici davranışlardan uzak durulması gerektiğine inanıyor. Bu konuda başta televizyonlar olmak üzere medyaya önemli bir görev düştüğünü dile getiriyor. Son olarak da mümkün olduğunca önleyici tedbirler alınmasını istiyor. Ancak vahşet boyutundaki cinsel saldırı ve ölüm vakalarını gören Bahçeli, “anlaşılan odur ki” diyerek mevcut yasal düzenlemelerin önleyici sonuç vermediği tespitini de yapıyor. Cinsel istismar ve cinayet vakalarının “frensiz” ilerlediğini vurgulayan Bahçeli, faillerinin, “anasından doğduğuna pişman edilerek kurulacak darağaçlarında boğazlarına yağlı urgan dolanması gerektiğini” savunuyor.