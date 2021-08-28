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Ida Kasırgası Küba'nın batı kıyılarında etkisini göstermeye başladı

BOGOTA (AA)  |  28 Ağustos 2021 Cumartesi - 7:59 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 7:59

Karayip ülkesi Küba'nın batı kıyılarında etkili olan Ida Kasırgası'nın saatte 130 kilometre hıza ulaşarak şiddetli fırtına ve yağmura neden olduğu bildirildi.


Bölge basınında çıkan habere göre, kategori 1 seviyesine yükselen  kasırga, başta başkent Havana olmak üzere Artemisa ve Pinar del Rio eyaletlerinde  etkisini göstermeye başladı.
 
Yetkililer, şiddetli yağış ve rüzgar sebebiyle birçok bölgede enerji  hizmetlerinin aksadığını belirterek, güney kıyı şeridinde taşkınların rapor  edildiğini bildirdi.
 
 
Risk oluşturan bölgelerde tahliye çalışmalarına başlayan ekipler,  şimdiye kadar can kaybının yaşanmadığını ancak dikkatli olunması gerektiği  bilgisini paylaştı.
 
Devlet Başkanı Miguel Díaz-Canel de ciddi bir sınamayla karşı karşıya  olduklarını vurgulayarak, halka disiplinli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.
 
 
Ulusal Kasırga Merkezi, dün yaptığı açıklamada, Küba üzerinde etkili  olması beklenen Ida Kasırgası'nın sel ve toprak kaymalarına yol açabileceğini  kaydetmişti.
 

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