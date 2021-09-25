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İçtiği ilaç Sertab Erener'i hastanelik etti! Konserleri iptal oldu
Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Sertab Erener, içtiği bir ilacın alerji yapması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Ünlü şarkıcı, bu nedenle bugün Antalya'da ve yarın İstanbul'da gerçekleşecek konserlerini iptal etmek zorunda kaldı.
Ünlü şarkıcı Sertab Erener, son dönemdeki konserlerini ertelediği ortaya çıktı. İlk olarak dün Antalya'daki konserini erteleyen Erener'in sağlık sebebi nedeniyle sahne alamadığı açıklandı.