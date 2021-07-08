İcra takibi nedir, nasıl yapılır? İcra takibi nasıl başlatılır, ne kadar sürer?

İcra takibi ile ilgili sürecinin başlatılabilmesi için bazı hukuki prosedürlerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bu nedenle de bu prosedürler detaylı olarak bilinmeli ve ona göre gerekli adımlar atılmalıdır. Ülkemizde icra takibine çoğu zaman bankalar verdikleri krediyi tahsil edemediği zaman başvurur.

Borç, borçlu kişinin de borcunu ödemekle yükümlü olduğu ve alacaklı kişinin borçludan istemeye hakkı olduğu hukuki bir ilişkidir. Borç, vadesi gelen borcun anlaşılan zamanında ödenmemesi, hukuken kanıtlanmış olan bir yükümlülük olmakla birlikte ve uzun süre ödenemeyen borcun, faizi ile birlikte ödenmesi de alacaklı borçlu ilişkisinin en önemli konuları arasında yer alır.

İcra Takibi Nedir?

İcra takibi, en kolay şekilde alacaklı olan kişinin alacağını farklı nedenlerden dolayı alamaması durumunda devlet gücü ile alacaklarını tahsil etmesine verilen isimdir. Alacaklı olan kurum ya da kişi olabilir. Ülkemizde icra takibi ile ilgili konularının bir kısmı da kurumlaradır. Özellikle bankalar, verdiği kredileri kişilerden tahsil edemedikleri zaman icra takibine başvururlar.

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

Ticari hayat içinde ya da normal şekilde, zamanında ödenemeyen borçlar için; şirketler, bankalar dışında ya da şahıslar, icra ve haciz işlemleri başlatabilir. İcra takibi ve haciz işlemleri başlatıldığı zaman sürecin doğru bir şekilde işlemesi, itiraz dilekçelerinin doğru şekilde hazırlanması, itiraz sürelerinin zamanında yapılması gibi pek çok konu önem kazanır. Borcun toplu şekilde değil de taksitler halinde ödenmesi gibi farklı pek çok çözümler sunan icra takibi işlemleri ile birlikte haciz işlemleri uygulanırken de kişilerin haksız bir şekilde gerçekleştirilebilen uygulamalara da itiraz etme hakkı vardır.

Borç, borçlu kişinin de borcunu ödemekle yükümlü olduğu ve alacaklı kişinin borçludan istemeye hakkı olduğu hukuki bir ilişkidir. Borç, vadesi gelen borcun anlaşılan zamanında ödenmemesi, hukuken kanıtlanmış olan bir yükümlülük olmakla birlikte ve uzun süre ödenemeyen borcun, faizi ile birlikte ödenmesi de alacaklı borçlu ilişkisinin en önemli konuları arasında yer alır.

İcra Takibi Nasıl Başlatılır?

İcra takibi ya da haciz işlemi başlatılabilmesi için borcun var olduğunun, yasal olarak ispat edilmesi şarttır. Bu borcun ispat edilmesi süresi içinde, alacaklı borçlu tarafa, hatırlatma amacı ile tebligat gönderir. Tebliğ edilme süresi içinde, borçludan herhangi bir cevap alınamazsa, borç bilgisi ihtarname olarak borçluya geri gönderilerek, borcu ödemesi istenir. Bu süre içinde de herhangi bir borç ödenmesi yapılmaması durumunda, borçlunun mal varlığının araştırılması yapılır ve borca karşılık gelen yeterli malların haciz işlemleri başlatılır.

İcra Takibi Ne Kadar Sürer?

Alacaklı olan kişi bulunduğu yerin merkezinde yer alan İcra Müdürlükleri aracılığı ile icra takibi başlayabilir. Bu şekilde gerçekleştirilen işlemin sonunda da İcra Müdürlükleri bir ödeme emri hazırlayarak borçlu olan kişiye bu emri gönderir. Bu aşamadan sonra ise, borçlu olan kişi 7 gün itiraz edebilir. Bu 7 gün içinde de icra Müdürlüklerine bir dilekçe vererek bu takibin yanlış olduğuna karar vererek takibin kaldırılmasını isteyebilir. Eğer bu şekilde bir itiraz yapılmazsa borç kesinleşir ve borçlu olan kişi tarafından belirtilen bu borcun ödenmesi gerekir. Bunun için de borçlunun 7 gün içinde mal beyanı vermesi de gerekir.