İcra daireleri ne zaman açılacak? İcra daireleri açılacak mı? İşte icra takip işlemlerinin yapılacağı tarih...

Yargıda corona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında icra iflas dairelerinde yoğunluğu azaltmak için bir dizi önlem alınmıştı. Corona virüs ile mücadelede alınan tedbirlerin esnetilmesi kapsamında devreye konulan normalleşme takvimi adım adım uygulanıyor. Pek çok alanda normalleşme süreci 1 Haziran'da başlıyor. İdari izinde bulunan veya esnek çalışma sistemine dahil olan kamu personelinin 1 Haziran itibariyle işbaşı yapacak olması nedeniyle icra dairelerinin ne zaman açılacağı konusu da merak ediliyor. Peki, İcra Daireleri ne zaman açılacak? İcra takip işlemleri yapılacak mı? İşte İcra İşleri Dairesi işlemlerinin yapılacağı tarih...

Corona virüsle mücadele kapsamında icra iflas dairelerinde insan sirkülasyonunu azaltmak ve virüsü kontrol altına almak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’ın kararıyla nafaka dışında icra dairelerindeki bütün iş, işlem ve takipler durdurulmuştu. Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemeler de uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın kısıtlamaların 1 Haziran'da sona ereceğinin açıklamasının ardından icra dairelerinin ne zaman açılacağı da merak konusu oldu. Peki, İcra Daireleri ne zaman açılacak? İcra takip işlemleri yapılacak mı? İşte İcra İşleri Dairesi işlemlerinin yapılacağı tarih...

İCRA DAİRELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Corona virüs tedbirleri kapsamında yargılamalarla ilgili süreler, Resmi Gazete ’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 15 Haziran 2020’ye kadar ertelenmişti. Karar, dava açma, başvuru, şikayet, itiraz ve ihtar gibi süreler, hak düşürücü süreler ve bir hakkın doğumu, kullanımı veya sona ermesine ilişkin tüm süreleri kapsıyor. HSK da duruşmaların aynı tarihe kadar ertelendiğini duyurdu.

"Yargı Alanındaki Hak Kayıplarının Önlenmesi Amacıyla Getirilen Durma Süresinin Uzatılmasına Dair" Cumhurbaşkanı Kararı, 30 Nisan 2020 tarihli Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararda, “Covid-19 salgın hastalığının ülkemizde yayılmasını ve yargı alanında doğabilecek hak kayıplarını önlemek amacıyla; 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen durma süresi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda öngörülen zorunlu idari başvuru yoluna ilişkin süreler hariç, 1/5/2020 (bu tarih dahil) tarihinden 15/6/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar (salgın hastalığın yayılma tehlikesinin daha önce ortadan kalkması halinde yeniden değerlendirilmek üzere) uzatılmıştır” denildi.

İCRA TAKİP İŞLEMLERİ YAPILACAK MI? HANGİ SÜRELER DURDU?

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikâyet, itiraz, ihtar, bildirim, ibraz ve zamanaşımı süreleri, hak düşürücü süreler ve zorunlu idari başvuru süreleri gibi bir hakkın kullanımına ilişkin tüm süreler durdurulmuştu.

Öte yandan CMK , HMK, İYUK ve usul hükmü içeren diğer kanunlarda taraflara verilen süreler ile bu kapsamda hâkim tarafından tayin edilen tüm süreler ile alternatif çözüm yöntemleri ve İcra ve İflas Kanunu ile takip hukukuna ilişkin diğer kanunlarda belirlenen süreler de Cumhurbaşkanı Kararı durduruldu.

Kararda İcra-iflas hukuku dışındaki tüm sürelerin 13 Mart-15 Haziran tarihleri arasında, icra işlerinde ise 22 Mart-15 Haziran tarihleri arasında durdurulduğu belirtilmişti. Bitimine 15 gün ve daha az olan süreler de 16 Haziran’dan başlamak üzere 15 gün uzayacak.

İCRA SATIŞ İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Resmi Gazete’de yayınlanan karar ile icra satış işlemleri de 15 Haziran’dan sonra yapılacak. Satış günü belli olan işlemler için de 15 Haziran’dan sonra yeniden satış günü belirlenecek. Ancak satış için ücret ödeyenlerden tekrar ilan parası alınmayacak.

ZAMAN AŞIMI, KORUMA VE İHTİYADİ TEDBİRLER KAPSAM DIŞI

Öte yandan suç ve ceza, kabahat ve idari yaptırım ile disiplin hapsi ve tazyik hapsi için kanunlarda düzenlenen zamanaşımı süreleri ile CMK ve HMK’da düzenlenen koruma ve ihtiyati tedbiri tamamlayan süreler yine devam edecek. Yani Karar ile bu süreler devam ediyor.

DAVALAR 15 HAZİRAN’A KADAR UZATILDI

HSK Genel Kurulu tutuklu ve acil işler, dava zaman aşımı yakın işler ile ivedi sayılacak diğer iş ve işlemler haricindeki davaları 15 Haziran'a kadar erteledi. HSK aldığı kararla adli ve idari yargı ilk derece mahkemeleri ile bölge adliye ve bölge idare mahkemelerindeki duruşmaları ertelediğini bildirdi.