İcra daireleri açık mı? İcra daireleri ne zaman açılacak, 15 Haziran mı?

Corona virüsü salgını kapsamında yargıda da tedbirler alınmış, icra iflas dairelerinde insan hareketliliğinin ve kalabalığının önüne geçebilmek için icra daireleri çalışmalarını durdurmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Corona virüsü nedeniyle alınan kısıtlama kararlarının bayram sonrasına kadar süreceğini işaret eden Erdoğan, icra dairelerinin de ne zaman açılacağına ilişkin tarih vermişti. Peki, İcra Daireleri ne zaman açılacak? İcra daireleri açık mı? İcra Takip İşlemleri yapılacak mı?

Corona virüsü nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla nafaka dışında icra dairelerindeki bütün iş, işlem ve takipler 21 Mart itibariyle durdurulmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunmuş ve İcra Takip Dairelerinin ne zaman açılacağına yönelik tarih vermişti.

İCRA DAİRELERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Salgın nedeniyle adliyelerdeki dava, icra, şikayet, itiraz, bildirim süreleriyle ilgili ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihi, 15 Haziran'a kadar uzatıldı.

Bu çerçevede 15 Haziran'a kadar taraf ve takip işlemleri yapılmadı, yeni icra takip talepleri alınmadı ve ihtiyati haciz kararları icra ve infaz edilmedi. 15 Haziran’a kadar yeni icra başvurusu veya haciz işlemleri de olmadı.

İCRA DAİRELERİ 15 HAZİRAN’DA AÇIK MI?

İcra daireleri hakkında yapılan en son açıklamada, 15 Haziran'dan itibaren icra iflas işlemleri aynen devam edeceği yönündeydi. İcra daireleri ile ilgili yeni bir açıklama henüz gelmedi.