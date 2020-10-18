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İçler acısı durumu vatandaşlar kaydetti!

DHA |  18 Ekim 2020 Pazar - 13:43 | Son Güncelleme : 18 10 2020 - 13:46

İstanbul Esenyurt'ta, meydan ve 19 Mayıs Bulvarı'nda bonzai kullandığı iddia edilen gençlerin içler acısı halini vatandaşlar cep telefonlarına kaydetti.


Esenyurt'ta, birçok gencin katili olan uyuşturucu maddesi bonzai kullandığı iddia edilen kişiler, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Görüntülerde Esenyurt Fatih Mahallesi'nde bulunan 19 Mayıs Bulvarı üzerinde bonzai kullandığı iddia edilen genç yolun ortasına yattı. Dakikalarca yolun ortasında kullandığı maddenin etkisi ile yuvarlanan genci, vatandaşlar saniye saniye kaydetti. Gence kimse müdahale etmedi.

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Esenyurt uyuşturucu kullanan gençler vatandaşlar kaydetti bonzai
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