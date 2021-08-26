İclal Aydın 10 yaş gençleşti! Son hali...

DNA ışıltısı genellikle 40-45 yaşlarındaki hastalar için tercih edilen ve yoğun anti-aging yaratan bir yöntemdir. Uygulama hastanın ihtiyacına göre 3 seans olacak şekilde tercih edilebilir. Yine hastanın ihtiyacına göre uygulama için bir zaman algoritması çıkartılır ve bu süre zarfında hastaya DNA ışıltısı uygulanır.

Bu uygulama ile 10 yaş gençleşmenin mümkün olduğu söylenir.