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İçişleri: Terör örgütünden kaçan 3 PKK'lı teslim oldu

DHA |  20 Mayıs 2021 Perşembe - 11:24 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 11:24

İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan 3 örgüt mensubu daha bugün Türkiye'ye giriş yaparak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin, 2005 ve 2015 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. İkna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 71'e yükseldi.
 

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İçişleri PKK Terör örgütü
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