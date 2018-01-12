12 Ocak 2018 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.645 -0.06 EURO 4,5520 0.18
USD 3,7540 -0.49 ALTIN 160,620 0.18
CANLI BORSA
TÜMÜ

İçişleri'nden Halk Özel Harekatı Derneği açıklaması

DHA |  12 Ocak 2018 Cuma - 12:39 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 16:27

İçişleri: Halk Özel Harekatı Derneği hakkında inceleme başlatıldı


İÇİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Halk Özel Harekat adlı dernek hakkında inceleme başlattıldı.  Ayrıca dernekten farklı olarak kayıtlarda yer almayan ve internet üzerinden yayın yapan "Halk Özel Hareketi Derneği" hakkında da suç duyurusunda bulunuldu.  
 
İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Son günlerde hukuk dışı oluşum, yapılanma ve faaliyetlerde bulunduğu yolunda basında haberlere konu olan, 'Halk Özel Harekatı Derneği' hakkında, bakanlığımızca ilgili mevzuat gereğince, gerekli inceleme ve araştırmalar yürütülmektedir. 
 
SUÇ DUYURUSU
 
Ayrıca dernekten farklı olarak resmi olarak kurulmayan ve kayıtlımızda yer almayan 'Halk Özel Hareketi Derneği' adı ile internet üzerinden yayın bir başka oluşum hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Konu ilgili merciler nezdinde takip edilmektedir." 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.