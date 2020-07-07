07 Temmuz 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 118.485 0.00 EURO 7,7670 0.00
USD 6,8640 0.05 ALTIN 393,780 0.01
CANLI BORSA
TÜMÜ

İçişleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  07 Temmuz 2020 Salı - 10:17 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 10:17

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'de düzenlenen hava destekli operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
 

ETİKETLER

İçişleri Bakanlığı Hakkari terörist
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.