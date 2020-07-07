Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari merkez ilçe kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
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İçişleri: Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
DHA | 07 Temmuz 2020 Salı - 10:17 | Son Güncelleme : 07 07 2020 - 10:17