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İçişleri duyurdu! Öldürüldüler

DHA |  25 Ağustos 2021 Çarşamba - 11:13 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 11:39

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 
 
Eren-1 Şehit Jandarma Er Mehmet KARACI Operasyonu kapsamında;  Van İl Jandarma Komutanlığınca, Çatak ilçesi Kato-Karataş Çukurları Mevkiinde, 19 Ağustos tarihinde Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve Jandarma Komando birliklerince, J-İHA/SİHA, Atak Helipkopteri ve Hava Kuvvetleri destekli icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.
 
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Kato Jirka Bölgesinde suikastçı olarak faaliyet yürüten ve Terör Arananlar Listesi'nde 500 Bin TL’ye kadar ödülle Gri kategoride aranan, Rojin Amed kod adlı Fidan Kurtpınar olduğu tespit edilmiştir.

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İçişleri Bakanlığı pkk terörist
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