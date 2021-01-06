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İçişleri duyurdu! FETÖ'nün iki kritik ismi Türkiye'ye getirildi

AA |  06 Ocak 2021 Çarşamba - 9:01 | Son Güncelleme : 06 01 2021 - 9:26

İçişleri Bakanlığı, FETÖ'nün sözde Bağdat sorumlusu Salih Fidan ile sözde Erbil sorumlusu Samet Güre'nin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildiğini bildirdi


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğince  "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan yakalama emri bulunan Salih  Fidan ve Samet Güre, Ukrayna-Polonya sınırında illegal yollarla kaçarken  yakalandı.
 
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire  Başkanlığının Ukrayna makamları ile görüşmesinin ardından teslim alınan Fidan ile  Güre, Türkiye'ye getirildi.
 
Şüphelilerin işlemleri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları  Soruşturma Bürosu'nda sürüyor.
 
Yakalananlardan Salih Fidan'ın FETÖ'nün sözde Irak/Bağdat sorumlusu  olduğu, örgütün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdiği, FETÖ iltisaklı Feza  Öğretim Kurumu Işık Üniversitesinde öğretmen olarak çalıştığı, 15 Temmuz darbe  girişiminden sonra eşi Yeşim Fidan ile Türkiye'den ayrıldığı ve bir daha  dönmediği belirlendi.
 
Samet Güre'nin ise FETÖ'nün sözde Irak/Erbil sorumlusu olduğu, örgütün  yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösteren kişiler arasında yer aldığı, FETÖ'ye  ait Erbil'deki Fezalar Eğitim Kurumunda fizik öğretmeni olarak çalıştığı, "17-25  Aralık'tan sonra Bank Asya hesabındaki para miktarını artırdığı" ve etkin  pişmanlıktan yararlanan kişilerin ifadelerinde de yer aldığı tespit edildi.
 

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Salih Fidan Samet Güre İçişleri Bakanlığı
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