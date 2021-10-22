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İçişleri duyurdu! Eren-13'te 4 terörist öldürüldü

DHA |  22 Ekim 2021 Cuma - 15:12 | Son Güncelleme : 22 10 2021 - 16:33

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonlarında, Siirt-Eruh ilçesi kırsalında tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Eruh kırsalında Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde operasyon düzenlendiği belirtildi.
 
 
İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA
 
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; İç Güvenlik Operasyonları kapsamında devam eden Eren-13 Operasyonlarında, Siirt-Eruh ilçesi kırsalında, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Siirt İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Terörle mücadele operasyonları terör örgütünü tam tasfiye etme inancıyla ve tüm kararlılığıyla devam etmektedir.

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Eren-13 pkk terör operasyonu İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Operasyonları
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