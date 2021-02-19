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İçişleri duyurdu: Bir terörist teslim oldu

DHA |  19 Şubat 2021 Cuma - 10:11 | Son Güncelleme : 19 02 2021 - 10:11

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.


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