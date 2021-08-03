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İçişleri duyurdu! 2 terörist teslim oldu

03 Ağustos 2021 Salı - 9:19 | Son Güncelleme : 03 08 2021 - 9:28

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.


İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 
 
PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. 
 
Örgüt mensuplarından birinin 1997 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye’de faaliyet gösterdiği, 
 
Diğer örgüt mensubunun da terör örgütünün Avrupa alanında faaliyet gösterdiği tespit edildi.  
 
Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla ülkemize teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 120'ye yükseldi. 

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İçişleri Bakanlığı PKK kck
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