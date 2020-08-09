Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin-Derik kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen müşterek operasyonda çıkan çatışmada, 2 bölücü terör örgütü mensubu, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
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İçişleri duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
İHA | 09 Ağustos 2020 Pazar - 15:04 | Son Güncelleme : 09 08 2020 - 15:07