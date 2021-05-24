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İçişleri: Cudi'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

DHA |  24 Mayıs 2021 Pazartesi - 11:54 | Son Güncelleme : 24 05 2021 - 11:54

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde çıkan çatışmada 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.


Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde PKK'lı teröristlerle sıcak çatışma sağlandı.
 
Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince gerçekleştirilen operasyon kapsamındaki çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
 
Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:
 
"Eren-13 operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı bölgesinde, Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı sorumluluğunda, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına bağlı jandarma komando timlerince icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."

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İçişleri Bakanlığı Cudi Eren-13 operasyonları
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