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İçişleri Bakanlığından Bingöl depremine ilişkin açıklama

AA |  14 Haziran 2020 Pazar - 20:32 | Son Güncelleme : 14 06 2020 - 20:32

İçişleri Bakanlığı, merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan depremde Yedisu ilçesi Elmalı köyünde 5, Dinarbey köyünde 2 vatandaşın yaralandığını bildirdi.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Bingöl'ün  Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 bu?yu?klu?ğu?ndeki depremin ardından 2'si 4  üzeri büyüklükte olmak üzere 22 artçı deprem meydana geldi.
 
Yedisu ilçesinde Elmalı köyünde 5, Dinarbey köyünde 2 vatandaş  yaralandı. Yeşilgöl köyünde 2 ev hasar gördü. Karlıova ilçesi Kaynarpınar  Jandarma karakoluna ait gözlem kulesindeki hasar sırasında 2 güvenlik korucusu  yaralandı. Kaynarpınar köyünde çatı göçmesi sonucu yaralanan 1 çocuk ambulansla  hastaneye sevk edildi.
 
Erzurum'un Çat ilçesinde deprem nedeniyle bazı binalarda hasar meydana  geldi. Hınıs ve Varto'da herhangi bir hasar olmadığı bilgisi alındı. Bingöl İl  AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda AFAD, UMKE, 112 Acil, İtfaiye, Jandarma ekipleri  bölgeye sevk edildi. Bölgeye toplam 26 araç ile 109 personel gönderildi.
 
Genelkurmay Başkanlığına ait 2 hava aracı teyakkuz haline geçirildi.  Muş, Adıyaman ve Şanlıurfa illeri tarandı ve herhangi bir olumsuz durumun  olmadığı bildirildi.
 
Bölgeye 500 adet 16,5 metrekare ve 50 adet 28,5 metrekare olmak üzere  550 çadır gönderildi. Türk Kızılay Elazığ, Erzurum, Erzincan ve Muş Bölge  Müdürlüklerinden ekipler olay bölgesine sevk edildi.
 
Erzurum istikametinden Çat-Yedisu arasında ulaşımın sağlanamaması  nedeniyle Karayolları Genel Müdürlüğünden ekip talebinde bulunuldu. Alınan son  bilgilere göre, hasar 3 köyde (Dinarbey, Elmalı, Kaynarpınar) yoğunlaştı.
 

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