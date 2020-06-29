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İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

AA |  29 Haziran 2020 Pazartesi - 8:54 | Son Güncelleme : 29 06 2020 - 9:01

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında, Jandarma Özel Harekat birliklerince düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında,  Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat  (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla  birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir."  ifadelerine yer verildi.
  

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İçişleri Bakanlığı van operasyon
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