Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Gürpınar kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda 3 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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İçişleri Bakanlığı: Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
AA | 29 Haziran 2020 Pazartesi - 8:54 | Son Güncelleme : 29 06 2020 - 9:01