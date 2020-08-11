İçişleri Bakanlığı, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Osmaniye, Ordu, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli ve Van valiliklerine, "Bölücü Terör Örgütü Kış Üslenmesi" konulu genelge gönderdi.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı
İçişleri Bakanlığı valilikleri uyardı
DHA | 11 Ağustos 2020 Salı - 10:35 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 10:35