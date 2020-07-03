Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli Ovacık kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat birliklerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist, etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1 adet M-16 piyade tüfeği ile 1 adet kalaşnikof tüfek ele geçirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
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- İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
03 Temmuz 2020 Cuma - 8:54 | Son Güncelleme : 03 07 2020 - 8:55